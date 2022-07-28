Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности

«Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено», — отметил Сигал.

При этом актер не уточнил, какими могут быть изменения.

Кроме того, Сигал рассказал, что ежедневно сталкивается с русофобией, однако «никогда не откажется от российского паспорта», отмечает телеканал «360».

Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, в августе 2018-го стал спецпредставителем МИД по гуманитарным связям между Россией и США. Актер остался представителем внешнеполитического ведомства, несмотря на расторжение соответствующего меморандума, пишет RT.

