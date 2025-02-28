Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине

Лондон готов разместить силы на земле, а также использовать самолеты для поддержки урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил на пресс-конференции в Белом доме глава правительства Великобритании Кир Стармер.

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«Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира», — указал он.

Отмечается, что Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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