Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине

«Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира», — указал он.

Отмечается, что Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

