Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине
28 февраля 202503:01
Лондон готов разместить силы на земле, а также использовать самолеты для поддержки урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил на пресс-конференции в Белом доме глава правительства Великобритании Кир Стармер.
«Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира», — указал он.
Отмечается, что Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru