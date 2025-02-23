Президенты предлагают отправить 30 тысяч военных на Украину «ради сохранения мира». Издание отмечает, что европейский план по Украине состоит из противоречий, а Макрон и Стармер высказывают не мирные идеи, поскольку Европе мир не нужен.

Ранее стало известно, что Европа намерена предложить США разместить на Украине менее 30 тысяч военных из европейских стран. По данным издания, соответствующий план согласовали на неформальной встрече европейских лидеров в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

