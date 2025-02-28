Стармер: Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо
Британские власти в 2025 году представят Киеву больше военной помощи, чем раньше, сообщил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом глава правительства Великобритании Кир Стармер.
«Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности», — указал он. Стармер согласился с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую часть в вопросе поддержки Украины.
В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не придет на помощь Великобритании, если ее войска будут атакованы на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru