Стармер: Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо

«Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности», — указал он. Стармер согласился с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую часть в вопросе поддержки Украины.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не придет на помощь Великобритании, если ее войска будут атакованы на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

