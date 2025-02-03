Премьер Британии призовет ЕС усилить антироссийские санкции

Глава правительства Великобритании Кир Стармер 3 февраля в ходе неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе призовет европейские страны продолжать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью, говорится в заявлении британского кабмина.

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На саммите будет обсуждаться обеспечение финансирования амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за конфликта вокруг Украины и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Германии заявили, что страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение Трампом пошлин на товары из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзВеликобритания

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