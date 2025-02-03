Премьер Британии призовет ЕС усилить антироссийские санкции

На саммите будет обсуждаться обеспечение финансирования амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за конфликта вокруг Украины и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Германии заявили, что страны Европы готовы ввести пошлины против США в ответ на введение Трампом пошлин на товары из Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

