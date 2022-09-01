Starbucks обвинили в расовой дискриминации
Американский проект по защите гражданских прав подал иск против руководителя сети кофеин Starbucks Говарда Шульца и других официальных лиц, сообщает «РЕН ТВ».
Их обвинили в расовой дискриминации. В иске говорится, что Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах. Цель — запретить должностным лицам и директорам компании продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который политика сети кофеен нанесла акционерам.
Утверждается, что Starbucks «установила цели» по числу «небелых» работников, что является «откровенной расовой дискриминацией». Это якобы приводит к «вознаграждению руководителей».
Напомним, в России новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали её в Stars Coffee. Все активы Starbucks в РФ приобрели ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».
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