Starbucks обвинили в расовой дискриминации

Их обвинили в расовой дискриминации. В иске говорится, что Starbucks нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах. Цель — запретить должностным лицам и директорам компании продолжать проводить политику расовой дискриминации и привлечь их к ответственности за вред, который политика сети кофеен нанесла акционерам.

Утверждается, что Starbucks «установила цели» по числу «небелых» работников, что является «откровенной расовой дискриминацией». Это якобы приводит к «вознаграждению руководителей».

Напомним, в России новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали её в Stars Coffee. Все активы Starbucks в РФ приобрели ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».

