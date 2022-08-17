СМИ: Бывшие кофейни Starbucks переименовали в Stars Coffee

Новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали её в Stars Coffee, сообщает в своём Telegram-канале «Москва 24».

Сеть кофеен Starbucks официально объявила об уходе из России

Флагман сети на Новом Арбате в Москве презентуют публике 18 августа.

Ранее ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» приобрели все активы Starbucks в России, сообщает RT. В Роспатент были поданы заявки на регистрацию товарных знаков Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесКофеРесторанРоссия
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