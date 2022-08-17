СМИ: Бывшие кофейни Starbucks переименовали в Stars Coffee
17 августа 202217:00
Новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали её в Stars Coffee, сообщает в своём Telegram-канале «Москва 24».
Флагман сети на Новом Арбате в Москве презентуют публике 18 августа.
Ранее ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» приобрели все активы Starbucks в России, сообщает RT. В Роспатент были поданы заявки на регистрацию товарных знаков Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- СМИ: Эстония закрыла границу для грузовиков в Нарве
- Названы четыре продукта, которые помогут снизить холестерин
- Генеральный секретарь ООН прибыл во Львов
- СМИ: Бывшие кофейни Starbucks переименовали в Stars Coffee
- В Великобритании призвали ограничить экспорт технологий в Китай
- Правительство РФ ввело льготные кредиты до 5% для АПК
- Минфин РФ осудил призывы западных стран признать российские алмазы «конфликтными»
- Москва предлагает Лондону не создавать риски в Арктике
- В Доме правительства вернули масочный режим
- Автоматизированная система анализа запрещенного контента «Окулус» заработает в декабре
17 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru