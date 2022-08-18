Владельцы заменившей Starbucks сети Stars Coffee опровергли продажу алкоголя в кофейнях

По их словам, в меню новой сети Stars Coffee кроме различных видов кофе будут горячий шоколад, салаты, паста, круассаны и сэндвичи.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о продаже в кофейнях алкоголя они отметили, что для этих целей некоторые точки переделают под ресторан и изменят их названия.

«Это будут не кофейни. Алкоголь будет продаваться в двух-трёх премиальных точках, которые будут переделаны под рестораны. Их название будет немного изменено. А в Stars Coffee алкоголя не будет», - пояснили Пинский и Тимати.

Ранее Пинский подал в Роспатент на регистрацию три новых варианта названия - Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. По условиям сделки со Starbucks, в новых заведениях будет полностью новое меню, однако формат кофейни сохранится.