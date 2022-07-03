Стало известно о новых санкциях Авcтралии против 16 российских министров
3 июля 202219:00
Власти Австралии приняли решение ввести санкции против 16 министров России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.
Также сообщается, что Канберра намерена запретить ввоз российского золота, отмечает ТАСС.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщает пресс-служба австралийского правительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru