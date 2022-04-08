Набиуллина и Силуанов попали в санкционный список Австралии
Австралия ввела санкции в отношении министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщает пресс-служба австралийского правительства.
Всего в чёрном списке 67 лиц, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов.
Также в австралийский санкционный список попали полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ) Игорь Костюков, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, руководитель РСПП Александр Шохин, бенефициар НЛМК Владимир Лисин, глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Ранее в МИД России заявили о введении ответных санкций в отношении 228 австралийцев, в том числе премьер-министра страны Скотта Моррисона, сообщает RT.
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