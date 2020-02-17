Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Также сообщается, что решен вопрос о ее госпитализации, сообщает RT. «Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее НСН сообщала, что суд Санкт-Петербурга постановил назначить принудительное помещение под наблюдение Алле Ильиной, которая ранее сбежала из карантина. В заключении суда отмечается, что Ильина должна быть принудительно помещена в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля.

