Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Гражданка России заразилась коронавирусом во время путешествия на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на посолостьво РФ.
Также сообщается, что решен вопрос о ее госпитализации, сообщает RT. «Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Ранее НСН сообщала, что суд Санкт-Петербурга постановил назначить принудительное помещение под наблюдение Алле Ильиной, которая ранее сбежала из карантина. В заключении суда отмечается, что Ильина должна быть принудительно помещена в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля.
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