Стало известно, к чему приведет снижение поставок по «Северному потоку»
Снижение поставок по российскому газопроводу «Северный поток» со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на продолжительное время после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.
По его словам, это может создать ситуацию более острой конкуренции за грузы и меньший приток сжиженного газа на тот же европейский рынок.
Напомним, компания «Газпром» предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.
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