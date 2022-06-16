Стало известно, к чему приведет снижение поставок по «Северному потоку»

Снижение поставок по российскому газопроводу «Северный поток» со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на продолжительное время после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа

По его словам, это может создать ситуацию более острой конкуренции за грузы и меньший приток сжиженного газа на тот же европейский рынок.

Напомним, компания «Газпром» предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазСеверный Поток
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