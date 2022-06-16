Стало известно, к чему приведет снижение поставок по «Северному потоку»

По его словам, это может создать ситуацию более острой конкуренции за грузы и меньший приток сжиженного газа на тот же европейский рынок.

Напомним, компания «Газпром» предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

