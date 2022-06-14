«Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»
Компания «Газпром» в своём Telegram-канале предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме.
В сообщении говорится, что это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.
Также в компании заявили о выработке межремонтного ресурса ГПА, и временном запрете деятельности, предписание о котором было выдано Ростехнадзором из-за выявленных технических неисправностей двигателей.
«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата. Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объёме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м в сутки).», — уточнили в «Газпроме».
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания осуществляет транспортировку газа через Украину в объёме 41,9 млн куб. м через станцию «Суджа», заявка на транзит через «Сохрановку» отклонена украинской стороной, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Госдума ужесточила ответственность за повторные побои
- «Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»
- Макаревич сравнил встречу с фанатами в Израиле с адом
- Wildberries начал продавать товары бренда Zara
- Путин обсудит в Санкт-Петербурге вопросы развития автопрома
- Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
- Песков не заметил эмиграции из России миллионеров
- Умер кавээнщик и актер из «Даешь молодежь!» Халил Мусаев
- Зеленский заявил, что время играет на Россию, а не на Украину
- Во Франции назвали условие для вступления Украины в ЕC
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru