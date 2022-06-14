«Газпром» заявил о снижении прокачки по «Северному потоку»

Компания «Газпром» в своём Telegram-канале предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме.

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В сообщении говорится, что это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

Также в компании заявили о выработке межремонтного ресурса ГПА, и временном запрете деятельности, предписание о котором было выдано Ростехнадзором из-за выявленных технических неисправностей двигателей.

«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата. Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объёме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м в сутки).», — уточнили в «Газпроме».

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания осуществляет транспортировку газа через Украину в объёме 41,9 млн куб. м через станцию «Суджа», заявка на транзит через «Сохрановку» отклонена украинской стороной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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