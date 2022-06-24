Стало известно число прибывших в ЕС украинских беженцев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время кризиса на Украине на территорию Евросоюза (ЕС) прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев, сообщает РИА Новости.
По её словам, в странах Европы до сих пор находятся три миллиона беженцев.
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе она также поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за успешное председательство страны в Совете ЕС, отметив, что к главным заслугам Пятой республики можно отнести быструю организацию приёма и помощи беженцам.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, но, тем не менее, обстоятельства требуют от России решительных действий, сообщает «Свободная пресса».
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