Стали известны подробности использования Польшей боеприпасов против мигрантов

В результате действий польских силовиков против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины.

«На КПП мигранты просто наблюдают за происходящим. Там, в основном, женщины и дети. Но польских силовиков это не останавливает. Начал работать водомет, который находится непосредственно на пункте пропуска. Причем, здесь попыток штурма никто не предпринимает. Поляки просто так распыляют слезоточивый газ на мирных беженцев», — сообщает издание.

«Известия» уточняют, что после неудавшейся попытки беженцев пересечь белорусско-польскую границу, они вернулись в лес и разбили палатки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что страна может закрыть границу с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.

