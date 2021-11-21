Стали известны подробности использования Польшей боеприпасов против мигрантов
Польша использовала против мигрантов на границе с Белоруссией перцовый раствор и водометы, сообщают «Известия».
В результате действий польских силовиков против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины.
«На КПП мигранты просто наблюдают за происходящим. Там, в основном, женщины и дети. Но польских силовиков это не останавливает. Начал работать водомет, который находится непосредственно на пункте пропуска. Причем, здесь попыток штурма никто не предпринимает. Поляки просто так распыляют слезоточивый газ на мирных беженцев», — сообщает издание.
«Известия» уточняют, что после неудавшейся попытки беженцев пересечь белорусско-польскую границу, они вернулись в лес и разбили палатки.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что страна может закрыть границу с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- Песков прокомментировал публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
- Британский музыкант рассказал, как предотвратил «войну» с Россией
- Стали известны подробности использования Польшей боеприпасов против мигрантов
- Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище
- Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
- В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений
- Белоруссия снова начала поставлять электроэнергию на Украину
- Из логистического центра «Брузги» госпитализировали около ста мигрантов
- СМИ раскрыли личность мужчины, чье тело выпало из багажника в Ленобласти
- В Польше не исключают закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru