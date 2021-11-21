Из логистического центра «Брузги» госпитализировали около ста мигрантов
Из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе госпитализировали около ста мигрантов. У некоторых диагностирована тяжелая форма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмилу Кеда.
Эти данные она сообщила членам делегации ВОЗ, приехавшей в центр.
«Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек», - рассказала Кеда.
По ее словам, чаще всего госпитализированным диагностировали заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, пневмонию, а также травмы различного рода.
«Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом», - отметила представитель облисполкома.
Ранее российский Красный Крест объявил сбор средств в поддержку Белорусского Красного Креста для помощи беженцам на границах. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
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