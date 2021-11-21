В Польше не исключают закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
Граница Польши со стороны Белоруссии может быть закрыта на фоне миграционного кризиса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — цитирует его РИА Новости.
Сообщается, что Польша прекратила работу одного автодорожного пункта пропуска «Кузница». Об этом пишет Газета.ru.
Ранее официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что в стычках с мигрантами на границе с Белоруссией пострадали четыре солдата, сообщает ТАСС.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.
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