Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать вакцинированным

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — цитирует Газета.ru разработчиков программы.

Врачи также напомнили об уже известных признаках COVID-19 - потере вкуса и обоняния.

Количество тяжелых форм заболевания коронавирусом удвоилось, при этом нет ни одного стопроцентного симптома, сказал сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Ковид может протекать в виде ОРВИ, ОРВИ может быть без ковида, в зависимости от тяжести течения и особенностей человека могут быть осложнения. В текущем году тяжелых форм коронавируса в два раза больше, чем в прошлом, если говорить про долевое распределение по тяжести течения. А ОРВИ по-разному протекает – в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме», - сказал Викулов.

