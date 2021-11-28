Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать вакцинированным
Частое чихание или кашель после вакцинации – два признака коронавируса, которые вызывают риск передачи инфекции. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, отслеживающее частоту проявления признаков коронавируса.
«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — цитирует Газета.ru разработчиков программы.
Врачи также напомнили об уже известных признаках COVID-19 - потере вкуса и обоняния.
Количество тяжелых форм заболевания коронавирусом удвоилось, при этом нет ни одного стопроцентного симптома, сказал сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Ковид может протекать в виде ОРВИ, ОРВИ может быть без ковида, в зависимости от тяжести течения и особенностей человека могут быть осложнения. В текущем году тяжелых форм коронавируса в два раза больше, чем в прошлом, если говорить про долевое распределение по тяжести течения. А ОРВИ по-разному протекает – в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме», - сказал Викулов.
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