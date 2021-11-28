Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать вакцинированным

Частое чихание или кашель после вакцинации – два признака коронавируса, которые вызывают риск передачи инфекции. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, отслеживающее частоту проявления признаков коронавируса.

Названы признаки полного выздоровления от коронавируса

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — цитирует Газета.ru разработчиков программы.

Врачи также напомнили об уже известных признаках COVID-19 - потере вкуса и обоняния.

Количество тяжелых форм заболевания коронавирусом удвоилось, при этом нет ни одного стопроцентного симптома, сказал сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Ковид может протекать в виде ОРВИ, ОРВИ может быть без ковида, в зависимости от тяжести течения и особенностей человека могут быть осложнения. В текущем году тяжелых форм коронавируса в два раза больше, чем в прошлом, если говорить про долевое распределение по тяжести течения. А ОРВИ по-разному протекает – в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме», - сказал Викулов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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