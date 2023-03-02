Рябков заявил, что США помогали Украине атаковать российские авиабазы
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США помогали Украине предпринимать атаки на российские базы стратегической авиации в Саратовской, Рязанской областях, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта помощь заключалась, в том числе, в выборе цели и предоставлении разведданных.
«Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьёзной помощи со стороны США», - заключил Рябков.
Ранее обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен заявил, что США намерены создать на Украине второй Афганистан для борьбы с Россией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru