Рябков заявил, что США помогали Украине атаковать российские авиабазы

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США помогали Украине предпринимать атаки на российские базы стратегической авиации в Саратовской, Рязанской областях, сообщает РИА Новости.

Рябков заявил, что действия США и НАТО несут острую стратегическую угрозу

По его словам, эта помощь заключалась, в том числе, в выборе цели и предоставлении разведданных.

«Мы знаем, что эти атаки были бы невозможны без серьёзной помощи со стороны США», - заключил Рябков.

Ранее обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен заявил, что США намерены создать на Украине второй Афганистан для борьбы с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАМИД РФСергей Рябков
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