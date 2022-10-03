США готовы ежемесячно посылать Киеву $1,5 млрд
Власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, администрация главы государства Джо Байдена рекомендовала странам Европейского союза тоже нарастить объемы помощи Киеву. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи, какие собираются отправлять США, — $1,5 млрд.
В Чехии в ближайшие дни пройдет саммит, на котором главы государств — членов ЕС обсудят возможные объемы помощи для поддержания экономики Украины.
Ранее в Пентагоне объявили о новом транше помощи Украине в размере $1, 1 миллиарда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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