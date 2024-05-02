США ввели санкции против сотрудников колонии из-за смерти Навального

Под ограничения попали начальник отдела воспитательной работы исправительной колонии №3 Юрий Коновеев и начальник медицинской части Алексей Лисюк.

Также под санкции попал директор ИК-2 Александр Муханов, где политик отбывал наказание.

Очередные антироссийские санкции, о которых Минфин США объявил 1 мая, направлены на подрыв производства энергии в РФ, заявили в Госдепе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

16 февраля УФСИН по ЯНАО заявило о смерти политика в ИК №3 «Полярный волк», которая находится в поселке Харп на Ямале. По версии ФСИН, Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки, потерял сознание, а реанимационные действия медиков не спасли его.

