США ввели санкции против сотрудников колонии из-за смерти Навального
Американские власти ввели санкции против двух сотрудников колонии, в которой скончался оппозиционер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.
Под ограничения попали начальник отдела воспитательной работы исправительной колонии №3 Юрий Коновеев и начальник медицинской части Алексей Лисюк.
Также под санкции попал директор ИК-2 Александр Муханов, где политик отбывал наказание.
Очередные антироссийские санкции, о которых Минфин США объявил 1 мая, направлены на подрыв производства энергии в РФ, заявили в Госдепе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
16 февраля УФСИН по ЯНАО заявило о смерти политика в ИК №3 «Полярный волк», которая находится в поселке Харп на Ямале. По версии ФСИН, Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки, потерял сознание, а реанимационные действия медиков не спасли его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru