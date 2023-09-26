США ввели санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма»
26 сентября 202302:40
Американские власти ввели ограничения против пяти российских компаний, в их числе производитель титана, корпорация «ВСМПО-Ависма», сообщает Минфин США.
Санкции касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США». Всего в списке значатся 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.
Ранее ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru