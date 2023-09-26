США ввели санкции против корпорации «ВСМПО-Ависма»

Американские власти ввели ограничения против пяти российских компаний, в их числе производитель титана, корпорация «ВСМПО-Ависма», сообщает Минфин США.

США исключили из санкционного списка российские «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие»

Санкции касаются организаций, которые «действовали в противовес интересам национальной безопасности или внешней политики США». Всего в списке значатся 28 компаний из России, Китая, Финляндии, Германии, Омана, ОАЭ и Пакистана.

Ранее ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры