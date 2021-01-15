США исключили из санкционного списка российские «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие»

Минторг США отменил санкции в отношении двух российских компаний. В документе, который опубликован на сайте министерства, говорится, что «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие» были внесены в санкционный список «по ошибке».

В частности, ведомство выяснило, что корпорация «ВСМПО-Ависма» не относится к «конечным военным пользователям», которыми в США считаются компании, сотрудничающие с вооруженными силами своих стран.



В документе Минторга США сказано, что ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO) исключили из санкционного списка, так как это наименование дублирует другое - «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

Кроме того, американское ведомство отменили санкции в отношении ООО «Молот-Оружие».

Очередной санкционный список Минторга США был опубликован в конце декабре 2020 года. Ужесточённые нормы экспортного контроля были распространены на предприятия российского авиапрома - всего в документ попали 45 российских компаний, сотрудничающих с ВС РФ.

