США: встреча Путина и Си Цзиньпина - пример сближения РФ и КНР

По ее словам, в Вашингтоне расценивают встречу российского лидера и его китайского коллегу примером сближения двух стран.

Отмечается, что Штаты недовольны действиями КНР, которая сближается с РФ во время военной спецоперации на Украине.

Как заявил Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран.

По словам Путина, отношения России с Китаем и Монголией развиваются динамично и плодотворно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

