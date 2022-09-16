США: встреча Путина и Си Цзиньпина - пример сближения РФ и КНР
Власти Соединенных Штатов выразили обеспокоенность углублением связей Москвы и Пекина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, в Вашингтоне расценивают встречу российского лидера и его китайского коллегу примером сближения двух стран.
Отмечается, что Штаты недовольны действиями КНР, которая сближается с РФ во время военной спецоперации на Украине.
Как заявил Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран.
По словам Путина, отношения России с Китаем и Монголией развиваются динамично и плодотворно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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