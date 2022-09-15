Си Цзиньпин: КНР и Россия усилят взаимную поддержку

Китайская Народная Республика будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает «Интерфакс».

По словам китайского лидера, две страны расширят сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, связи и других сферах.