Си Цзиньпин: КНР и Россия усилят взаимную поддержку

Китайская Народная Республика будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает «Интерфакс».

По словам китайского лидера, две страны расширят сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, связи и других сферах.

Путин заявил о заинтересованности России в укреплении отношений с КНР и Монголией

Он также подчеркнул, что Пекин и Москва должны играть лидирующую роль в вопросе обеспечения стабильности в мире.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность усиления координации в рамках таких объединений, как БРИКС и ШОС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что торговля России и КНР выйдет на новые рекорды, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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