Си Цзиньпин: КНР и Россия усилят взаимную поддержку
Китайская Народная Республика будет работать с Россией над тем, чтобы усилить взаимную поддержку в вопросах, касающихся основополагающих интересов обеих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде, сообщает «Интерфакс».
По словам китайского лидера, две страны расширят сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, связи и других сферах.
Он также подчеркнул, что Пекин и Москва должны играть лидирующую роль в вопросе обеспечения стабильности в мире.
Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность усиления координации в рамках таких объединений, как БРИКС и ШОС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что торговля России и КНР выйдет на новые рекорды, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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