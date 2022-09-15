Путин заявил о заинтересованности России в укреплении отношений с КНР и Монголией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Китаем и Монголией развиваются динамично и плодотворно, сообщает РИА Новости.
На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде он отметил, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.
Российский лидер указал, что государствам удалось добиться результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, а также защите окружающей среды, реализуются всё договорённости, достигнутые в трёхстороннем формате.
Также Путин подчеркнул, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с КНР и Монголией. Он предложил сделать особый акцент на программе трёхстороннего экономического коридора и продлить её на пять лет.
Ранее Путин заявил, в 2021 году товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35% и преодолел планку в 140 млр долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Путин заявил о заинтересованности России в укреплении отношений с КНР и Монголией
- Федерер объявил о завершении теннисной карьеры
- ФК «Краснодар» объявил бойкот телеканалу «Матч ТВ»
- В Абхазии заявили о высокой вероятности военного столкновения с Грузией
- Путин заявил, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания
- Белый дом заявил о намерении поставить Украине передовые ракетные системы
- Сборная России объявила итоговый состав на матч с Киргизией
- Путин: торговля РФ и КНР выйдет на новые рекорды
- Новак заявил о снижении экспорта газа из РФ в ЕС в 2022 году
- Съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru