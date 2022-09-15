Путин заявил о заинтересованности России в укреплении отношений с КНР и Монголией

На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде он отметил, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.

Российский лидер указал, что государствам удалось добиться результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, а также защите окружающей среды, реализуются всё договорённости, достигнутые в трёхстороннем формате.

Также Путин подчеркнул, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с КНР и Монголией. Он предложил сделать особый акцент на программе трёхстороннего экономического коридора и продлить её на пять лет.

Ранее Путин заявил, в 2021 году товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35% и преодолел планку в 140 млр долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

