Путин заявил о заинтересованности России в укреплении отношений с КНР и Монголией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Китаем и Монголией развиваются динамично и плодотворно, сообщает РИА Новости.

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На встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде он отметил, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене.

Российский лидер указал, что государствам удалось добиться результатов в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях, а также защите окружающей среды, реализуются всё договорённости, достигнутые в трёхстороннем формате.

Также Путин подчеркнул, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с КНР и Монголией. Он предложил сделать особый акцент на программе трёхстороннего экономического коридора и продлить её на пять лет.

Ранее Путин заявил, в 2021 году товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35% и преодолел планку в 140 млр долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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