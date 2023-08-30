Латвия обязалась обучить 3000 военнослужащих ВСУ
Латвия пообещала обучить три тысячи военнослужащих ВСУ. Об этом заявила глава Минобороны страны Инара Мурниеце перед неформальной встречей министров обороны стран Евросоюза в Испании. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По ее словам, Рига оказала военную помощь Киеву на сумму более 1% от ВВП Латвии. Три тысячи солдат ВСУ — это очень много для такой страны, как Латвия, подчеркнула Мурниеце. Вместе с тем она добавила, что другие члены ЕС могли бы помочь Украине лучше и больше.
Ранее сообщалось, что очереди из украинцев, желающих въехать в Россию, выстраиваются на пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru