Латвия обязалась обучить 3000 военнослужащих ВСУ

По ее словам, Рига оказала военную помощь Киеву на сумму более 1% от ВВП Латвии. Три тысячи солдат ВСУ — это очень много для такой страны, как Латвия, подчеркнула Мурниеце. Вместе с тем она добавила, что другие члены ЕС могли бы помочь Украине лучше и больше.

Ранее сообщалось, что очереди из украинцев, желающих въехать в Россию, выстраиваются на пункте пропуска «Виентули» на границе Латвии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

