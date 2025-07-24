США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных хирургов
Министерство обороны США намерено направить $4 миллиона на подготовку украинских военных медиков, включая полевых хирургов. Об этом говорится в контрактной документации Пентагона, сообщает РИА Новости.
Согласно уведомлению, обучение пройдет по программам Американского колледжа хирургов с последующими симпозиумами. Курсы будут организованы для специалистов, ранее не проходивших подобную подготовку. За реализацию проекта будет отвечать Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) совместно с субподрядчиком Aspen Medical.
В Пентагоне уточнили, что инициатива реализуется в рамках укрепления двустороннего сотрудничества с Украиной и направлена на повышение качества оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим в зоне боевых действий.
В июне американское военное ведомство сообщило о планах изучить возможные риски для здоровья, связанные с применением как уже существующих, так и новых видов вооружений, включая те, которые поставляются Украине, передает «Радиоточка НСН».
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