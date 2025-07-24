США выделят четыре миллиона долларов на обучение украинских военных хирургов

В Пентагоне уточнили, что инициатива реализуется в рамках укрепления двустороннего сотрудничества с Украиной и направлена на повышение качества оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

В июне американское военное ведомство сообщило о планах изучить возможные риски для здоровья, связанные с применением как уже существующих, так и новых видов вооружений, включая те, которые поставляются Украине, передает «Радиоточка НСН».

