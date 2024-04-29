США уличили пять подразделений ЦАХАЛ в нарушении прав человека
Пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) виновны в нарушениях прав человека, заявил на брифинге для СМИ заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.
«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Патель напомнил, что в таких случаях американское законодательство обязывает прекратить помощь этим частям. Администрация США находится в диалоге с Израилем, добавил он.
Израиль в ночь на понедельник нанес серию авиаударов по сектору Газа. Под обстрел попали города Газа и Рафах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru