США уличили пять подразделений ЦАХАЛ в нарушении прав человека

«Мы обнаружили, что пять израильских подразделений несут ответственность за отдельные случаи грубых нарушений прав человека», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Патель напомнил, что в таких случаях американское законодательство обязывает прекратить помощь этим частям. Администрация США находится в диалоге с Израилем, добавил он.

Израиль в ночь на понедельник нанес серию авиаударов по сектору Газа. Под обстрел попали города Газа и Рафах, передает «Радиоточка НСН».

