США сделали ряд исключений из санкций в отношении российской нефти

Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг вступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.

Также не запрещается проведение транзакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств Европейского союза, не имеющих выхода к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Операции по разгрузке нефти могут осуществляться только в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении экипажа и защите окружающей среды.

Напомним, Европейский союз предложил ввести 45-дневный переходный период после введения «потолка цен» на нефть из России. Мера смягчения ограничений в отношении экспорта сырья откладывает полную реализацию введения «потолка цен» на российские энергоресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

