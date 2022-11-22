Bloomberg: Экспорт российской нефти в Северную Европу снизился на 90% с февраля
Поставки российской нефти в Северную Европу за две недели до вступления в силу санкций в отношении отечественного сырья снизились больше чем на 90% по отношению к началу февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что снижение произошло с 1,2 миллиона баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Издание указывает, что нидерландский Роттердам является единственным европейским направлением морских перевозок отечественной нефти за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов.
Ранее такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Рогов отверг западный вариант зоны безопасности Запорожской АЭС
- В ПФР рассказали о негативных эффектах возможной индексации выплат работающим пенсионерам
- СМИ: В России начали продавать Windows для разработчиков обычным пользователям
- ЦИК Казахстана: Токаев набрал 81,31% голосов на выборах президента
- Bloomberg: Экспорт российской нефти в Северную Европу снизился на 90% с февраля
- Минобороны РФ опубликовало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ
- СМИ: Суд отклонил кассационную жалобу Разина против Шатунова
- Рогов: В Запорожье готовы отразить наступление ВСУ
- Российское посольство в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
- Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru