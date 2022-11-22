Bloomberg: Экспорт российской нефти в Северную Европу снизился на 90% с февраля

Поставки российской нефти в Северную Европу за две недели до вступления в силу санкций в отношении отечественного сырья снизились больше чем на 90% по отношению к началу февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что снижение произошло с 1,2 миллиона баррелей в сутки до 95 тысяч баррелей. Издание указывает, что нидерландский Роттердам является единственным европейским направлением морских перевозок отечественной нефти за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов.

Ранее такие страны, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт российской нефти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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