США: Санкции не помешали России вести военную операцию

Он также сказал, что к 20 января 2025 года Вашингтон направит Киеву весь объем ресурсов и помощи, который одобрил Конгресс.

Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

