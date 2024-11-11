США: Санкции не помешали России вести военную операцию

Международные санкции против России становились жестче, однако Москва продолжила военную операцию, сообщил CBS News советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он также сказал, что к 20 января 2025 года Вашингтон направит Киеву весь объем ресурсов и помощи, который одобрил Конгресс.

Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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