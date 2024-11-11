США: Санкции не помешали России вести военную операцию
11 ноября 202400:33
Международные санкции против России становились жестче, однако Москва продолжила военную операцию, сообщил CBS News советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он также сказал, что к 20 января 2025 года Вашингтон направит Киеву весь объем ресурсов и помощи, который одобрил Конгресс.
Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru