США рискуют остаться без оружия из-за решения Китая

Из-за возможного отказа Китая от продажи в США редкоземельных металлов армия Соединенных Шатов может остаться без оружия, сообщает Fox News.

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«Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», — говорится в публикации.

Прекращение поставок редкоземельных металлов в США ставит под угрозу производство истребителей пятого поколения F-35, танков M1Abrams и ракет класса «земля-воздух». В публикации подчеркивается, что «монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США».

Добыча редкоземельных металлов в США связана жестким экологическим законодательством, запасов минералов хватит только на год.

Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что изолировать КНР будет практически невозможно.

«Изолировать Китай довольно непросто. При этом его на порядок сложнее изолировать, чем Россию. У Китая огромный объем внешней торговли. Эта страна является первой в мире по таким объемам. Китай практически невозможно полностью изолировать, как и Россию, но можно где-то сузить рамки сотрудничества. Тот же Евросоюз и США не смогут обойтись без торговли с Китаем по ряду товарный позиций, включая те же полупроводники. Так же Китай контролирует 80% редкоземельных металлов», - резюмировал Островский.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:АрмияСШАОружиеПоставкиКитай
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