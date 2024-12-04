Путин: Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах

Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он отметил, эти страны желали «нанести России стратегическое поражение».

По его словам, планировалось кардинально ослабить «российские промышленность, финансы и сферу услуг», создать «дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан».

«Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», - сказал глава государства.

Ранее Великобритания объявила о расширении списка антироссийских санкций за счёт 30 нефтяных танкеров, которые попали под ограничения из-за переправки российского топлива в третьи страны, сообщает RT.

