«Много лозунгов»: Дипломат усомнился, что Трамп введет санкции против БРИКС

Ранее Трамп в своих соцсетях сообщил, что страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами, если создадут новую валюту для замены «могучего доллара». По словам политика, в этом случае государства также лишатся возможности продавать свои товары в США. Долгов допустил, что подобные заявления не помогут остановить сокращение удельного веса доллара в мировых транзакциях.

«В условиях антироссийских санкций США и торговой политики этой страны, объем торговли с Россией небольшой, но дело в другом. Доля доллара в мировых расчетах сокращается, что несет большой ущерб позициям и экономике США. Они во многом базируются на том, что печатают необеспеченный доллар. Однако остановить постепенное сокращение удельного веса доллара в мировых транзакциях, в мировой торговле, невозможно. Это объективный процесс, он набирает темпы постепенно. Все больше стран, в том числе и страны-участницы БРИКС, видят в этом гарантию своего экономического и политического суверенитета», - сказал он.