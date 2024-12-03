«Много лозунгов»: Дипломат усомнился, что Трамп введет санкции против БРИКС
Санкции против Китая, Индии и других стран БРИКС - слишком рискованный шаг для экономики США, заявил НСН Константин Долгов.
Администрация избранного президента США Дональда Трампа может предпринять шаги, чтобы предотвратить сокращение доли доллара в мировых расчетах, однако санкции являются обоюдоострым оружием, сообщил в беседе с НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Ранее Трамп в своих соцсетях сообщил, что страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами, если создадут новую валюту для замены «могучего доллара». По словам политика, в этом случае государства также лишатся возможности продавать свои товары в США. Долгов допустил, что подобные заявления не помогут остановить сокращение удельного веса доллара в мировых транзакциях.
«В условиях антироссийских санкций США и торговой политики этой страны, объем торговли с Россией небольшой, но дело в другом. Доля доллара в мировых расчетах сокращается, что несет большой ущерб позициям и экономике США. Они во многом базируются на том, что печатают необеспеченный доллар. Однако остановить постепенное сокращение удельного веса доллара в мировых транзакциях, в мировой торговле, невозможно. Это объективный процесс, он набирает темпы постепенно. Все больше стран, в том числе и страны-участницы БРИКС, видят в этом гарантию своего экономического и политического суверенитета», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, масштабные санкции против Китая и Индии были бы невыгодны для США.
«Текущий процесс в БРИКС продолжится. Не думаю, что угроза Трампа легко осуществима. Ввести такие пошлины без ущерба для интересов США очень трудно, легче сказать, чем сделать. Антироссийские санкции нанесли ущерб России, но огромен ущерб от санкций и для Запада. Аналогично США не смогут применить санкционные меры против Китая и Индии, не нанеся ущерба себе. Не исключаю, что когда Трамп станет президентом, подобные меры будут, но уверен, что американцы будут считать. Пока в этом много лозунгов. Возможности контрмер есть и у Китая, и у Индии. Санкции - обоюдоострое оружие», - подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что если США будут принуждать государства пользоваться долларом, тенденции по переходу стран на использование национальных валют во внешней торговле могут усилиться, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%
- В Ростовской области обломки БПЛА упали на территорию детского сада
- В ВТБ спрогнозировали рост доходностей вкладов до 25% на пике
- СМИ: Трамп предложил Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США
- СМИ: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы
- Больше половины российских IT-специалистов врут работодателям во время найма
- Юрист Ногайлиева сообщила о двух масштабных индексациях пенсий в 2025 году
- На севере Москвы столкнулись автобус и 15 автомобилей
- СМИ: Число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%
- СМИ: В 2025 году Киеву может потребоваться военная помощь на $126 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru