США: Проект о новых санкциях против России готов к принятию
Проект закона о введении новых санкций против Москвы готов к принятию в Сенате США, сообщил Fox news специальный посланник американского президента Кит Келлог после беседы с сенатором Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов в России).
По его словам, ограничительные меры будут весьма жесткими.
До этого Грэм заявлял, что он стремится добиться введения новых санкций против России до саммита G7 в Канаде, который состоится с 15 по 17 июня.
По его словам, Сенат примет решение по возможному усилению санкций после изучения предложений РФ по прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru