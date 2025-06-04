США: Проект о новых санкциях против России готов к принятию

По его словам, ограничительные меры будут весьма жесткими.

До этого Грэм заявлял, что он стремится добиться введения новых санкций против России до саммита G7 в Канаде, который состоится с 15 по 17 июня.

По его словам, Сенат примет решение по возможному усилению санкций после изучения предложений РФ по прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

