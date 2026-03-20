Нетаньяху: Иран в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате военной операции с США Иран лишился возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты, сообщает The Times of Israel.
По словам премьер-министра, Тегеран «слабее, чем когда-либо», а его пустеющие ракетный и беспилотный арсеналы вскоре будут полностью уничтожены.
Нетаньяху указал, что уничтожены сотни иранских ракетных пусковых установок и разрушены заводы по производству компонентов для ракет и ядерного оружия.
Ранее иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
