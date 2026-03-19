Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике

Военный конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезным сбоям в глобальных транспортных и логистических цепочках, а также усилить давление на энергетические рынки. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета Евгений Сумароков.

По его словам, регион играет ключевую роль в мировой энергетике: на него приходится около 30% добычи нефти и 17% газа, а любые перебои в поставках в первую очередь бьют по странам-импортерам, особенно в Европе. Это уже приводит к росту цен на топливо и инфляции.

Эксперт отметил, что на фоне нестабильности импортеры могут начать искать альтернативные источники ресурсов, в том числе через третьи страны. При этом Россия, как один из крупнейших поставщиков энергоресурсов, может увеличить экспортные возможности без ущерба для внутреннего рынка.

Сумароков добавил, что конфликт влияет и на логистику: растут расходы на топливо, перевозки и страхование, особенно в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой нефти. В результате увеличиваются сроки доставки, тарифы и общие издержки, что может вызвать глобальные последствия для цепочек поставок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sipa USA/ТАСС
