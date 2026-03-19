Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике

Военный конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезным сбоям в глобальных транспортных и логистических цепочках, а также усилить давление на энергетические рынки. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета Евгений Сумароков.

По его словам, регион играет ключевую роль в мировой энергетике: на него приходится около 30% добычи нефти и 17% газа, а любые перебои в поставках в первую очередь бьют по странам-импортерам, особенно в Европе. Это уже приводит к росту цен на топливо и инфляции.