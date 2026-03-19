Иран сообщил о первом применении ракеты «Насралла» против США и Израиля
19 марта 202623:54
Иран впервые применил управляемую ракету «Насралла» в ходе операции против США и Израиля. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, сообщение приводит государственная телерадиокомпания Ирана.
В заявлении уточняется, что речь идет о 65-й волне операции «Правдивое обещание 4».
По данным КСИР, новая ракета является усовершенствованной и управляемой версией ракеты «Гадр».
Иранские военные сообщили, что в ходе атаки были нанесены удары по нефтеперерабатывающим объектам в Хайфе и Ашдоде, а также по американским базам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
