Иран сообщил о первом применении ракеты «Насралла» против США и Израиля

Иран впервые применил управляемую ракету «Насралла» в ходе операции против США и Израиля. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции, сообщение приводит государственная телерадиокомпания Ирана.

В заявлении уточняется, что речь идет о 65-й волне операции «Правдивое обещание 4».

Иран нанес удары по нефтегазовой инфраструктуре стран Персидского залива

По данным КСИР, новая ракета является усовершенствованной и управляемой версией ракеты «Гадр».

Иранские военные сообщили, что в ходе атаки были нанесены удары по нефтеперерабатывающим объектам в Хайфе и Ашдоде, а также по американским базам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
