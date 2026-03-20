СМИ: Иран мог сбить американский истребитель-невидимку F-35
Впервые в истории мог быть сбит американский истребитель-невидимка F-35, сообщает CNN.
Самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке. Как заявил представитель Центрального командования Тим Хокинс, F-35 выполнял боевую миссию над территорией Ирана и был вынужден экстренно приземлиться. Пилот остался жив. По данным телеканала, истребитель мог быть поражен огнем со стороны Ирана.
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что подбил самолет новым передовым комплексом ПВО. Утверждается, что F-35 получил серьезные повреждения.
Ранее F-35 разместили на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Новосибирской области у фермеров продолжают изымать скот
- Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана
- СМИ: Иран мог сбить американский истребитель-невидимку F-35
- Нетаньяху: Иран в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты
- Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки
- «Белый список» Минцифры насчитывает более 120 сервисов
- Иран сообщил о первом применении ракеты «Насралла» против США и Израиля
- Туриченко пошутил о переименовании «Иванушек» из-за закона о языке
- Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике
- Удары по СПГ и НПЗ назвали попыткой вытеснить США с Ближнего Востока