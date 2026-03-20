СМИ: Иран мог сбить американский истребитель-невидимку F-35

Впервые в истории мог быть сбит американский истребитель-невидимка F-35, сообщает CNN.

В Калифорнии потерпел крушение американский истребитель F-35C

Самолет получил повреждения и совершил аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке. Как заявил представитель Центрального командования Тим Хокинс, F-35 выполнял боевую миссию над территорией Ирана и был вынужден экстренно приземлиться. Пилот остался жив. По данным телеканала, истребитель мог быть поражен огнем со стороны Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что подбил самолет новым передовым комплексом ПВО. Утверждается, что F-35 получил серьезные повреждения.

Ранее F-35 разместили на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
