В Сенате США определятся с санкциями после изучения предложений РФ по Украине

Сенат США примет решение по возможному усилению санкций против России после изучения её предложений по прекращению огня. Сейчас верхняя палата Конгресса ждёт соответствующих разъяснений от Москвы, заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

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Парламентарий напомнил, что президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина обозначить условия для перемирия. «В зависимости от ответа Москвы мы поймем, какой курс избрать», - цитирует Грэма The Wall Street Journal.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого республиканец уже разработал проект закона, который предполагает введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, речь идёт о 500% пошлинах для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары в обход действующих ограничений.

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