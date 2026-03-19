Туриченко пошутил о переименовании «Иванушек» из-за закона о языке

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в шутку прокомментировал возможное переименование коллектива на фоне вступления в силу закона «О защите русского языка», предложив вариант «Иванушки народные».

По его словам, название группы можно трактовать как «Иванушки международные», и если убрать часть слова, связанную с иностранным языком, получится новое, «народное» название.

«Березка» и «Матрешка»: Застройщики начнут использовать только русские названия

Закон, о котором идет речь, вступил в силу 1 марта 2026 года. Он обязывает использовать русский язык в вывесках, рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей.

Документ также запрещает использование исключительно иностранных слов, если они не зарегистрированы как товарные знаки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
