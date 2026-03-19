Туриченко пошутил о переименовании «Иванушек» из-за закона о языке
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в шутку прокомментировал возможное переименование коллектива на фоне вступления в силу закона «О защите русского языка», предложив вариант «Иванушки народные».
По его словам, название группы можно трактовать как «Иванушки международные», и если убрать часть слова, связанную с иностранным языком, получится новое, «народное» название.
Закон, о котором идет речь, вступил в силу 1 марта 2026 года. Он обязывает использовать русский язык в вывесках, рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей.
Документ также запрещает использование исключительно иностранных слов, если они не зарегистрированы как товарные знаки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Нетаньяху: Иран в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты
- Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки
- «Белый список» Минцифры насчитывает более 120 сервисов
- Иран сообщил о первом применении ракеты «Насралла» против США и Израиля
- Туриченко пошутил о переименовании «Иванушек» из-за закона о языке
- Конфликт на Ближнем Востоке грозит ростом цен и сбоями в логистике
- Удары по СПГ и НПЗ назвали попыткой вытеснить США с Ближнего Востока
- Саммит ЕС в Брюсселе выявил разногласия по Украине и Ирану
- Иран нанес удары по нефтегазовой инфраструктуре стран Персидского залива
- Россиянам объяснили, что делать при утечке личных фото в сети