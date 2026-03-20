Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана
20 марта 202601:34
Израиль произвел атаку на иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс самостоятельно, заявил журналистам глава правительства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, страна воздержится от подобных атак в будущем. Нетаньяху указал, что такая просьба поступила от американского лидера Дональда Трампа. Премьер-министр опроверг заявления, что Израиль втянул США в конфликт.
Нетаньяху также отметил, что в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана
