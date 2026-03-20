Нетаньяху пообещал не наносить удары по нефтегазовым месторождениям Ирана

Израиль произвел атаку на иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс самостоятельно, заявил журналистам глава правительства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, страна воздержится от подобных атак в будущем. Нетаньяху указал, что такая просьба поступила от американского лидера Дональда Трампа. Премьер-министр опроверг заявления, что Израиль втянул США в конфликт.

Нетаньяху также отметил, что в результате ударов лишился возможности обогащать уран и производить ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
