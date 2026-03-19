Удары по СПГ и НПЗ назвали попыткой вытеснить США с Ближнего Востока

Удары Ирана по крупнейшему в мире производству СПГ в Катаре и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии направлены на подрыв позиций США в регионе и могут нанести серьезный репутационный ущерб Вашингтону. Об этом aif.ru заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

По его словам, атаки затронули промышленный центр Рас-Лаффан в Катаре и НПЗ SAMREF в саудовском Янбу, который играет ключевую роль в экспорте нефти в обход Ормузского пролива. Эксперт отметил, что последствия ударов отразятся на мировых поставках энергоресурсов и могут спровоцировать рост цен.