Удары по СПГ и НПЗ назвали попыткой вытеснить США с Ближнего Востока
Удары Ирана по крупнейшему в мире производству СПГ в Катаре и нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии направлены на подрыв позиций США в регионе и могут нанести серьезный репутационный ущерб Вашингтону. Об этом aif.ru заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По его словам, атаки затронули промышленный центр Рас-Лаффан в Катаре и НПЗ SAMREF в саудовском Янбу, который играет ключевую роль в экспорте нефти в обход Ормузского пролива. Эксперт отметил, что последствия ударов отразятся на мировых поставках энергоресурсов и могут спровоцировать рост цен.
Клинцевич считает, что дестабилизация в регионе уже вынуждает ряд стран использовать резервы для сглаживания ценовых колебаний, а для экономик, зависимых от импорта топлива, ситуация станет серьезным испытанием. По его оценке, это также может повлиять на приоритеты европейских стран в распределении расходов.
Он добавил, что удары стали ответом на атаки по энергетической инфраструктуре Ирана и преследуют цель вытеснить США с Ближнего Востока, демонстрируя неспособность американского присутствия и инвестиций обеспечить безопасность союзников, передает «Радиоточка НСН».
