СМИ: В Новосибирской области у фермеров продолжают изымать скот

В села до сих пор не пускают приезжих, ссылаясь на карантин. Фермерское хозяйство «Водолей» 19 марта оцепили ОМОН и сотрудники правоохранительных органов, но владельцам удалось отсрочить изъятие скота. В официальную версию — вспышка пастереллеза — местные жители не верят, а других причин им не называют. Администрация собирается предложить деньги за убитых животных, но многие пострадавшие не готовы обсуждать компенсации от Минсельхоза.

Как рассказал один из местных фермеров, 19 марта в село Козихи приехали силовики, которые должны были помочь забрать животных из крестьянско-фермерского хозяйства «Водолей». Однако скотину удалось отстоять, пока все поголовье осталось на месте. В это время в Новосибирске проходило заседание заксобрания, на котором депутат от партии «Родина» Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку вопрос о «нарушении Конституции» должностными лицами правительства региона, так как распоряжение губернатора об изъятии скота не было официально опубликовано. Однако вопрос в повестку включен не был.

По словам парламентария, распоряжение о необходимости убоя скота опубликовано не было. «Всем говорили, что оно секретное. Чрезвычайная ситуация объявлена не была, вернее, ее объявили постфактум, после того, как были уничтожены десятки тысяч голов скота», - сказал Илюхин.

Депутат отметил, что обратился в региональную прокуратуру и в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку фактам изъятия скота. Он указал, что продолжит «вместе с пострадавшими жителями добиваться признания действий властей незаконными».

Жители оцепленных сел сообщили, что большая часть фермеров не готова обсуждать компенсации. Многие не смирились с тем, что их лишили или в ближайшее время лишат животных, а компенсации, по словам глав хозяйств, не помогут восстановить поголовье.

По данным ассоциации «Народный фермер», изъятие поголовья наносит колоссальный урон экономике крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Прямой имущественный ущерб собственников изъятого и уничтоженного скота превысил 1,5 млрд рублей. Непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств составляют еще 368,2 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

