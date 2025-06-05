США призвали Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира

Об этом сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Кристофер Ландау на встрече с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и первым вице-премьером Юлией Свириденко.

Отмечается, что американский дипломат рассмотрел следующие шаги после состоявшегося в Стамбуле 2 июня второго раунда прямых переговоров Москвы и Киева.

4 июня президенты России и США провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час 10 минут. По словам американского лидера, «разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

