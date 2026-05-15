Армия России освободила Чаривное в Запорожской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Чаривное Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, пишет RT.

«Подразделения... в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Николаевка в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости
