Армия России освободила Чаривное в Запорожской области
15 мая 202612:48
Юлия Савченко
Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Чаривное Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили в ведомстве, силы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, пишет RT.
«Подразделения... в течение прошедших суток освободили населенный пункт Чаривное», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Николаевка в Донецкой Народной Республике.
