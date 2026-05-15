«Зеркало — это не кастрюля»: Конкурсы красоты помогают матерям отвлечься от быта

Дети — не помеха для участниц конкурсов красоты, а наоборот, сказала НСН Людмила Секрий.

Конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина, такие мероприятия не только для молодых и незамужних девушек, сказала в пресс-центре НСН дизайнер интерьеров, член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий.

«Я многодетная мама, у меня четверо детей. До недавних пор почему-то считалось, что конкурс красоты — для молодых незамужних девушек, но никак не для мам, которые несут на себе и детей, и мужа, и быт. Казалось бы, это вещи несовместимые. На самом деле, имея опыт за спиной, могу сделать вывод, что за собой может вести только тот человек, который проходил сильные потрясения. Конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина. Кто, если не мама, может вести за собой? Конкурс красоты — помощь таким мамам, которые не видят себя из-за быта, беготни и суеты, для которых зеркало — кастрюля на кухне. Почему-то считается, что это норма. Но это не так. Дети — не помеха для нас, а крылья. Давайте взлетать почаще», — сказала собеседница НСН.

Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России и мира по числу участниц. Победительницы и финалистки представляют Россию на международных конкурсах («Мисс и Миссис Мира», «Миссис Вселенная») и реализуют социальные инициативы: помогают детским домам и малоимущим семьям, поддерживают женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, участвуют в экологических программах.

Ранее уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

