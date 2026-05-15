Песков сообщил о завершении подготовки к визиту Путина в Китай
Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай уже завершилась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, поездка «будет совсем скоро».
«Собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», - подчекрнул Песков.
В рамках поездки Путин планирует обсудить с китайской стороной двусторонние отношения «привилегированного стратегического партнерства» и международные вопросы, пишет RT.
По данным китайских СМИ, Владимир Путин может посетить КНР с однодневным визитом 20 мая.
Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об активной подготовке к государственному визиту российского лидера.
Горячие новости
- Армия России освободила Чаривное в Запорожской области
- Песков сообщил о завершении подготовки к визиту Путина в Китай
- Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в экономике и обороне
- Дергать тигра за усы: Зачем Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину»
- Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном РФ
- Лавров дважды сделал замечание журналисту и потребовал вывести его из зала
- «Голова – не котел»: Ямбург не поддержал идею сделать шахматы школьным предметом
- Количество погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до четырех
- Радио JAZZ выпустит коллекцию одежды
- Россию не заменить: К чему приведет нефтяная сделка США и Китая