Песков сообщил о завершении подготовки к визиту Путина в Китай

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай уже завершилась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, поездка «будет совсем скоро».

«Собственно, уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», - подчекрнул Песков.

В рамках поездки Путин планирует обсудить с китайской стороной двусторонние отношения «привилегированного стратегического партнерства» и международные вопросы, пишет RT.

По данным китайских СМИ, Владимир Путин может посетить КНР с однодневным визитом 20 мая.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об активной подготовке к государственному визиту российского лидера.

