Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в экономике и обороне
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул первого».
Беседа состоялась утром в пятницу.
«Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», — отмечает канал.
Кроме того, политики говорили о предстоящих связанных с этими направлениями совместных мероприятиях, пишет RT.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Белорусский лидер прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
