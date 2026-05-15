Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в экономике и обороне

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики Telegram-канал «Пул первого».

Беседа состоялась утром в пятницу.

«Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», — отмечает канал.

Кроме того, политики говорили о предстоящих связанных с этими направлениями совместных мероприятиях, пишет RT.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Белорусский лидер прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

